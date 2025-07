La noche que Ozzy Osbourne mordió un murciélago en pleno show: la historia detrás de ese momento inolvidable

image Ozzy con el murciélago en la boca.

Su descripción después del hecho es tremenda: "Mi boca se llenó de un líquido tibio y pegajoso, con el peor gusto que se pueda imaginar. Podía sentirlo manchando mis dientes y corriendo por mi barbilla. Entonces, la cabeza del murciélago se sacudió y me pegó un buen mordisco. ‘Oh, fuck’, pensé. ‘No me digas que me comí un maldito murciélago'".

"Sus alas comenzaron a agitarse, quedé en shock e intenté sacármelo tan rápido que le arranqué la cabeza”, aseguró Ozzy.

El incidente requirió vacunas antirrábicas y desató indignación, alimentando su notoria reputación. Aunque algunos afirman que fue intencional, Osbourne insistió posteriormente en que fue un error.

Más tarde vendió juguetes de peluche en forma de murciélago con cabeza desmontable.

Osbourne era un blanco habitual de grupos conservadores y religiosos preocupados por el impacto negativo de la música rock en los jóvenes.

"He hecho algunas cosas malas en mi vida. Pero no soy el diablo. Solo soy John Osbourne: un chico de clase trabajadora de Aston que dejó su trabajo en la fábrica y se fue en busca de diversión", dijo en una biografía de 2010.