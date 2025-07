A los 76 años murió Ozzy Osbourne: los sentidos mensajes de despedida de sus colegas

Al compartir una imagen de Osbourne en el escenario en su último concierto en Birmingham a principios de este mes, la banda escribió simplemente: "Ozzy Forever".

La legendaria banda estadounidense de heavy metal Metallica respondió a la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne.

Al publicar en X, la banda compartió una imagen de ellos con Osbourne de 1986 junto con un emoji de un corazón roto.

Ronnie Wood se ha unido a la creciente lista de leyendas del rock and roll que reaccionan a la muerte de Ozzy Osbourne. El guitarrista de los Rolling Stones dijo que estaba "muy triste" de enterarse de la muerte de Osbourne, adjuntando una foto de él junto a Ozzy, Jeff Beck y Slash de Guns'N'Roses.

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG

Jack White fue otro de los artistas que se volcó a sus redes para despedir a Ozzy. En su cuenta de Instagram compartió una imagen del músico de joven junto a la leyenda: "El lo hizo"

Elton John aseguró que Ozzy Osbourne fue un "querido amigo y un gran pionero" en una publicación en Instagram, Sir Elton dijo que Ozzy "aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock: una verdadera leyenda".

Añadió: "También era una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré muchísimo. A Sharon y a su familia, les envío mis condolencias y mi cariño".

