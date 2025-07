Las últimas memorias de Ozzy Osbourne, "Last Rites", se publicarán póstumamente este año

Una descripción agrega: “Inquebrantable, brutalmente honesto, pero sorprendentemente vitalista, Last Rites demuestra una vez más por qué Ozzy ha trascendido su estatus de 'El Padrino del Metal' y 'El Príncipe de las Tinieblas' para convertirse en un héroe popular moderno y un tesoro nacional”.

En una declaración sobre Last Rites, conocida hoy Osbourne explicó: "La gente me dice: si pudieras volver a hacerlo todo, sabiendo lo que sabes ahora, ¿cambiarías algo? Yo les digo: ¡Ni hablar! Si hubiera estado sobrio y limpio, no sería Ozzy. Si hubiera hecho cosas normales y sensatas, no sería Ozzy. Mira, si termina mañana, no me puedo quejar. He viajado por todo el mundo. He visto muchas cosas. He hecho cosas buenas... y malas".

Y concluyó: “Pero ahora mismo no estoy preparado para ir a ningún lado”.

La muerte de Ozzy Osbourne y la reacción del mundo de la música y sus fans

El líder de Black Sabbath y legendario solista murió ayer (martes 22 de julio) a los 76 años. Esto ocurrió poco después de que Osbourne subiera al escenario para su último concierto en vivo en el gran evento Back To The Beginning de Sabbath en Birmingham el 5 de julio. El concierto fue transmitido en vivo a nivel mundial y su estreno en cines está previsto para el próximo año .

Al anunciar el fallecimiento de Osbourne, su familia escribió: "Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño".

“Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

Desde entonces, han llegado numerosos homenajes de todo el mundo musical, incluyendo publicaciones de los excompañeros de banda de Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward y Geezer Butler. "Me alegro mucho de haberlo hecho una última vez, de vuelta en Aston", escribió este último, y añadió: "Los quiero".

Otros artistas importantes que han rendido homenaje a Osbourne incluyen a Elton John, Yungblud, Billie Joe Armstrong de Green Day, Jack White y muchos más. Además, artistas como Coldplay, Alice Cooper, Ghost y Gojira han dedicado actuaciones a Osbourne, y los fans han compartido imágenes y recuerdos de sus últimas presentaciones en vivo .