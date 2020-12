Lee Ritenour es un gran cazador de sueños

Un “Dreamcatcher” o “cazador de sueños” es una mezcla entre adorno estético y dispositivo místico que usaba la tribu Navajo para ahuyentar pesadillas y sólo dejar pasar los sueños felices. Ese es el espíritu de esta obra maestra del virtuoso guitarrista Lee Ritenour, que desde sus 16 años, convocado para una sesión de estudio con The Mamas and the Papas, no dejó de ser requerido por los mejores músicos del mundo, desde Aretha Franklin y Steely Dan a Pink Floyd, además de vender millones de sus discos de jazz suave como “First Course”. Pero Ritenour jamás había grabado un álbum solo con su guitarra. O mejor dicho, sus guitarras, ya que se entretuvo en una larga jam session consigo mismo, lo que lo llevó, en algunos tracks, a utilizar más de 15 pistas de guitarras diferentes, varias de las cuales se pueden apreciar en la portada del álbum. Pero en algunos casos, se despacha un tema completo con una sola guitarra acústica, y apenas en dos temas agrega bajo y percusión para volver a su sonido setentista. “Dreamcatcher” es un disco amable y relajado, y nunca aburrido ni pretencioso, sino más bien movido y animado, con algunas jazz-rockeadas furibundas en guitarra eléctrica, y guiños a su gran ídolo, Wes Montgomery. Este es el mejor jazz del 2020, excelente en lo musical, y con un toque místico navajo.