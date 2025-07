Llegan los Early Bird del Lollapalooza Argentina 2026: cómo y dónde comprar las entradas

Fila exclusiva Santander American Express

Al igual que el año pasado, Lollapalooza Argentina continúa innovando para ofrecer abonos para todos los gustos. En esta undécima edición cuentan con:

3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todas las actuaciones en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

Precios de cada sector en etapa Early Bird

3 Day Pass Early Bird $195.000 + SC o en hasta 6 cuotas sin interés de $32.500 + SC. Únicamente con Santander American Express.

3 Day Pass Plus Early Bird $300.000 + SC

3 Day Pass Lolla Lounge Early Bird $480.000 + SC

Una vez agotado el stock Early Bird, se pasa a Preventa 1, y así sucesivamente.

Los clientes Santander American Express contarán con el beneficio del acceso exclusivo a la preventa y 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta. La preventa Santander Amex durara 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. La preventa general con cualquier otro método de pago comenzará a continuación, una vez finalizada la preventa del banco.

Beneficio Mi Personal Flow - Hay un 15% de descuento con Mi Personal Flow en la compra de entradas hasta agotar stock. Solicitar el código dentro de la app Mi Personal Flow.

Todos los artistas que han pasado por el Lollapalooza Argentina

En su primera década en Argentina, han pasado por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, por nombrar algunos.

A su vez, hicieron brillar a talentos argentinos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Tan Bionica, Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.