Los músicos europeos se sublevan en la pandemia

Una de las letras de estas canciones dice: “No más extralimitaciones del gobierno, no más matones fascistas que perturben nuestra paz”. También publicó un tema junto a Eric Clapton, quien lo apoya en estas críticas, llamado “Stand and Deliver”, cuya recaudación fue destinada a Lockdown Financial Hardship Fund, una fundación creada por Van Morrison para ayudar a los músicos en tiempos de pandemia. Del otro lado, el ministro de Salud de Irlanda del Norte, Robin Swann, lamentó la postura del famoso músico y advirtió sobre el efecto negativo que puede tener en la población. “Esperaba algo mejor de él. Lo que está diciendo es peligroso y puede animar a la gente a no tomarse en serio el coronavirus. Si lo ves como una gran conspiración, entonces eres menos proclive a seguir los consejos de salud pública que ayudarán a otros a mantenerse a salvo”, manifestó el funcionario.