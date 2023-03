Matthew McConaughey y Woody Harrelson protagonizaran nuevamente una serie

McConaughey y Harrelson interpretaron a los famosos compañeros de policía en la primera temporada del descarnado drama criminal True Detective en 2014, aunque no era la primera vez que compartían la pantalla. Anteriormente coprotagonizaron el falso documental Welcome to Hollywood de 1998, la sátira EDtv de 1999 y la comedia deportiva de 2008 Surfer, Dude.