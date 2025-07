Moria Casán reveló cuánto cobra de jubilación: el número que sorprendió a todos

"No me quejo", aseguró la diva.

La actriz y exvedette Moria Casán sorprendió con un nuevo dato personal: el monto de su jubilación. Al ser consultada, reveló el número y expresó que está conforme al afirmar: "No me quejo".

“ Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo , haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende”, comenzó la diva.

De cuánto es la jubilación de Moria Casán

Al ser preguntada en El Trece, confirmó que cobra jubilación y reveló: “Sí, la mínima ($304.723,93). Un pepelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.