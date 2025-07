Flor Otero: "Merecíamos unas últimas funciones en un día alternativo y en calle Corrientes"

Flor Otero: Creo que tiene que ver con el respeto, con que se trata el tema de las adicciones y eso la gente lo ve. Es disruptiva, atrevida, conmovedora, profunda y con un humor irreverente que la hace distinta.

P.: Generó gran revuelo por su temática, ¿cuáles son sus principales tópicos y cómo son estos personajes?

F.O.: La obra aborda principalmente el proceso de rehabilitación de una actriz que colapsa por abuso de drogas. Pero con esa excusa se sumerge en una crítica al sistema de salud global, a la mirada despiadada de las personas hacia los adictos, los límites de la percepción de la realidad, el trauma y lo abrumadora que resulta la realidad para todos.

P: ¿Qué desafíos se implican en el pasaje del circuito oficial, aunque era coproducción con el CTBA, a la sala del Astral?

F.O.: Como actriz el desafío es conservar la honestidad y la verdad en una distancia mayor con el espectador ya que es una sala enorme. El cuanto a lo productivo, el desafío es sostener el riesgo fuera del “abrazo” del complejo que contiene al Teatro San Martín. Pero sabemos que hay mucha gente se quedó con ganas de verla así que merecíamos unas últimas 4 funciones en un día alternativo y en calle Corrientes.

P.: ¿Cómo viviste la ceremonia de los Martín Fierro al teatro donde se pidió por el Instituto Nacional del Teatro?

F.O.: Fue hermoso ver una unidad tan grande apoyando al INT. No se puede desfinanciar. Es crucial para el teatro argentino, para nuestra cultura. Fomenta y apoya la actividad teatral independiente, promoviendo no solo la producción sino también la formación y difusión de obras a nivel nacional. Hoy cursando la carrera de dramaturgia en la EMAD, junto a mis compañeros participamos en todas las movidas que podemos para sostenerlo y sostener también las ideas que plantea el teatro independiente desde su valentía, que no siempre tiene el teatro comercial.