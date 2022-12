De qué murió Jason David Frank: su viuda reveló la causa

En una entrevista con People publicada el miércoles, Tammie Frank trató de dejar las cosas claras . “Si bien Jason era un nombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento falso. Desde la muerte de Jason, me han acosado en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo”.