Murió Adama Niane, actor de la serie Lupin

“Extiendo mi más sentido pésame a los seres queridos de Adama Niane, un inmenso actor junto al que tuve la oportunidad y el placer de interpretar”, tuiteó en francés. “Un hombre de rara benevolencia… Que su alma descanse en paz”.

El director Olivier Abbou, que trabajó con Niane en la película Get In de 2019, compartió un homenaje en Instagram y escribió en francés: “Con una inmensa tristeza me enteré del fallecimiento de Adama Niane, con quien tuve el placer de trabajar en la 2 temporadas de Maroni y Fury."

“Hace 4 años que no nos separamos, compartiendo intensas aventuras humanas y artísticas en el fin del mundo, Guayana, San Pedro y Miquelón e incluso Lille (¡eso sí!). Estaba comprometido, iluminado, completo, talentoso, poderoso. Fue mi héroe, un amigo y un cómplice. Ve en paz."

Junto a Lupin y Get In, Niane también protagonizó películas como Alex Hugo, Inhuman Resources y, más recientemente, L'île aux 30 cercueils.