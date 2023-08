Netflix confirmó la fecha de estreno de The Fall of the House of Usher de Mike Flanagan







La serie del creador de La Maldición de Hill House esta basada en las obras de Edgar Alla Poe.

The Fall of the House of Usher.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la serie The Fall Of The House Of Usher, su serie limitada de ocho episodios de Mike Flanagan (La maldición de Hill House) basada en las obras de Edgar Allan Poe, será el jueves 12 de octubre. También se presentaron las primeras imágenes oficiales.

Protagonizada por Bruce Greenwood, quien reemplazó a Frank Langella como protagonista en abril de 2022 después de que Langella fuera despedido luego de una investigación por mala conducta, la serie se describe como una historia épica de codicia, horror y tragedia. El cuento de Poe The Fall of the House of Usher, que sirve como base para el programa, presenta temas de locura, familia, aislamiento e identidad.

De qué trata The Fall of the House of Usher En The Fall of the House of Usher de Netflix, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido a Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud.

image.png El reparto también incluye a Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T'Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney y Robert Longstreet.

Flanagan creó y se desempeña como director con Michael Fimognari. Trevor Macy y Flanagan de Intrepid Pictures son productores ejecutivos con Emmy Grinwis y Fimognari.

