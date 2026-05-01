Netflix lanza documental sobre Gustavo Cerati: material inédito, entrevistas exclusivas y estreno en 2027

El documental busca reflejar un "retrato íntimo" del mítico músico. Contará con testimonios de sus compañeros de banda, Zeta Bosio y Charly Alberti.

La plataforma Netflix anunció la producción de un nuevo documental centrado en la vida de Gustavo Cerati . Según adelantó la compañía, el proyecto buscará construir “un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista”.

La propuesta contará con acceso exclusivo a archivos audiovisuales nunca antes difundidos, con la intención de ofrecer “una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal” del líder de Soda Stereo.

Para reconstruir ese universo, el documental incluirá testimonios de su entorno más cercano, entre ellos sus históricos compañeros de banda, Zeta Bosio y Charly Alberti. El film se encuentra actualmente en etapa de producción y tiene previsto su estreno en 2027.

En ese marco, su hermana y productora asociada, Laura Cerati, destacó: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música . Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo ‘sacar belleza del caos’ para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”.

La producción está a cargo de la compañía Landia y será dirigida por Picky Talarico, con Andy Fogwill como responsable creativo. Ambos mantuvieron una relación profesional directa con Cerati y participaron en la realización de videoclips y registros clave de su carrera, un vínculo que, según anticipan, será central en el enfoque narrativo.

“Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas -explicó Picky Talarico, el director-. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”. Y agrega: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más, a doce años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.

Soda Stereo, vigente

El lanzamiento del documental se suma a otras iniciativas recientes vinculadas al legado de Cerati. Entre ellas, el espectáculo “Ecos”, basado en la obra de Soda Stereo, que propone una experiencia inmersiva con formato de show en vivo.

La puesta ya agotó 10 funciones en el Movistar Arena, distribuidas entre marzo, abril, junio y agosto, y continuará con una gira internacional que incluye escalas en Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Quito, Montevideo, Lima, Bogotá y Madrid.

Con este nuevo proyecto audiovisual, la figura de Cerati vuelve a ocupar el centro de la escena cultural, en un contexto donde su obra sigue sumando audiencias y resignificaciones más allá de su tiempo.