Netflix: la joya escondida con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani que se convertirá en tu película favorita + Seguir en









Un título argentino se encuentra en la plataforma y cuenta una historia llena de giros fuertes, que te van a mantener al borde del sillón de inicio a fin.

Esta producción nacional es una gran opción llena de misterio y tensión. Freepik

Dentro del catálogo actual del streaming, varias producciones nacionales lograron captar la atención del público por sus historias originales y llenas de tensión. En Netflix, un thriller dramático argentino cuenta con una propuesta llena de secretos, tensiones y decisiones extremas.

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La trama presenta un recorrido emocional que interpela al espectador desde el primer momento. A través de un protagonista en crisis, se plantean preguntas sobre la identidad, el pasado y las consecuencias de escapar de la propia vida, lo que posiciona a esta producción como una de las opciones más atrapantes dentro del cine argentino disponible para ver en casa.

Descansar en paz Esta producción argentina cuenta con la actuación de grandes figuras del espectáculo nacional. Gentileza - Netflix

De qué trata Descansar en paz La película, dirigida por Sebastián Borensztein, se basa en la novela publicada en 2018 por Martín Baintrub. El relato gira en torno a Sergio Dayán, un hombre que atraviesa por una situación económica crítica que lo deja al borde del colapso. Acorralado por deudas imposibles de afrontar y bajo amenazas constantes, su vida da un giro inesperado tras sobrevivir a un hecho trágico, que el resto del mundo cree que lo llevó a su muerte, lo que aprovecha para desaparecer y dejar atrás todo lo que conocía.

Con esa oportunidad, cruza hacia Paraguay a través de la Triple Frontera y adopta una identidad distinta. Ahí intenta reconstruirse desde cero, lejos de los problemas que lo perseguían en Argentina. De todas formas, el paso del tiempo no borra los vínculos ni las emociones.

Años después, la inquietud por saber qué ocurrió con su familia comienza a crecer en el, lo que lo enfrenta a la decisión de revelar su paradero. El film tiene una duración de 105 minutos y mantiene una trama llena de giros que sostienen la intriga del espectador desde el principio hasta el final. La película recibió comentarios positivos por parte de la crítica, que destacó el trabajo actoral Furriel, en especial por la forma en que transmite el conflicto interno del personaje. Descansar en paz Esta película argentina fue aclamada por los críticos. Gentileza - Netflix Netflix: tráiler de Descansar en paz El tráiler de la película se puede ver acá: Embed - Descansar en paz | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Descansar en paz El reparto cuenta con figuras reconocidas del cine y la televisión argentina: Joaquín Furriel como Sergio Dayán

como Sergio Dayán Griselda Siciliani como Estela Szpindler

como Estela Szpindler Gabriel Goity como Hugo Brenner

como Hugo Brenner Lali González como Ilu

como Ilu Raúl Daumas como Rubén

como Rubén Alicia Guerra como Beatriz

como Beatriz Macarena Suárez como Florencia Dayán

como Florencia Dayán Zoe Kunischi como Florencia en su niñez

como Florencia en su niñez Juan Cottet como Matías Dayán

como Matías Dayán Nicolás Jurberg como Matías en su infancia

como Matías en su infancia Ernesto Rowe como Diego

como Diego Alberto de Carabassa como Ariel

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