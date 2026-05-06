Netflix presentó el tráiler de su nueva serie "Berlín y la dama del armiño" + Seguir en









Berlín y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci La dama del armiño.

La serie llega a la plataforma de streaming el 15 de mayo.

Netflix publicó este miércoles el tráiler oficial de Berlín y la dama del armiño. La nueva entrega de la serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato y que continúa el universo de La casa de papel y Berlín, se estrena en Netflix a nivel global el próximo 15 de mayo.

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Berlín y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci La dama del armiño. Sevilla se convierte en el escenario de fondo para el mayor golpe de la historia, tan brillante que es toda una obra de arte.

De qué trata Berlín y la dama del armiño Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Tráiler oficial | Netflix

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

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