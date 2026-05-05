Increíble historia: Netflix reversionó un clásico del cine español que fue nominado al Oscar

La plataforma lanzó una producción que retoma una trama emotiva y la adapta para las audiencias actuales, con un giro inesperado.

Netflix apunta a interpelar a una nueva generación de espectadores con este remake de un éxito.

El catálogo de Netflix se renueva todos los meses y en esta oportunidad suma una propuesta que se basa en un éxito del pasado , dándole una vuelta de tuerca para acercarlo a las nuevas audiencias e interpelarlas desde otro lugar. La obra que inspira este proyecto se estrenó en 1972, pero su trama era adelantada a su época .

La llegada de esta película llamó la atención tanto de quienes conocen la versión original, como de aquellos que buscan algo distinto para ver. Esta reinterpretación propone cambios en los personajes y en el enfoque, abordando temas sensibles desde una perspectiva contemporánea y con un reparto que incluye actores conocidos .

Con un reparto estelar, esta adaptación busca romper con las barreras del género.

La nueva adaptación de Mi querida señorita sigue la vida de Adela, una mujer criada bajo normas estrictas en una familia tradicional de Pamplona durante los años noventa. Su rutina gira en torno a la tienda familiar y las clases de catequesis, en un entorno donde no hay espacio para hacerse cuestionamientos profundos.

La protagonista lleva su vida sin conocer un aspecto fundamental de su identidad, ella es intersexual. Esta realidad, que nunca fue nombrada en su entorno, empieza a tener sentido a partir de ciertos vínculos que alteran su vida, como su contacto con un sacerdote recién llegado, el reencuentro con un amigo de la infancia y la aparición de Isabel. A partir de esos encuentros, Adela atraviesa una crisis que la empuja a replantearse su historia y su lugar en el mundo.

La protagonista decide emprender un viaje a Madrid, donde inicia su proceso de transformación y finalmente se enfrenta a preguntas que nunca antes había formulado, mientras que empieza a construir una nueva mirada sobre sí misma. Esta versión mantiene el espíritu de la película original de 1972, escrito por Jaime de Armiñán, pero incorpora conceptos y una sensibilidad acorde a la época actual, con un mayor foco en la identidad y el autodescubrimiento.

A 50 años del estreno de la versión original, este proyecto no solo trata de interpelar a las personas con características sexuales que van más allá de lo binario, sino contar una historia sobre el poder de la tolerancia, la libertad de género y todo el incómodo, pero necesario, proceso de autodescubrimiento por el que pasa la mayoría de la gente.

Mi querida señorita Esta adaptación de la película de 1972 busca llevar la historia a un nuevo público. Gentileza - Netflix

Netflix: tráiler de Mi querida señorita

El tráiler de la película se puede ver acá:

Embed - Mi Querida Señorita | Tráiler Oficial | Netflix España

Netflix: elenco de Mi querida señorita

El reparto está compuesto por: