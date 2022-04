NFT: no todo es entusiasmo

No obstante, las empresas siguen apostando por el “metaverso” de moda, en el que los activos digitales, como los terrenos virtuales y la ropa para los avatares, pueden comprarse a cambio de criptodivisas como NFT. JPMorgan y HSBC son algunas de las empresas que han abierto este año locales virtuales en mundos basados en NFT, mientras que YouTube e Instagram también tienen planes de NFT. “Evidentemente, el entusiasmo y el interés que hubo en algunos periodos del año pasado ya no existe”, afirmó Pablo Rodríguez-Fraile, coleccionista de arte digital con sede en Miami. “Creo que hemos conseguido algo que no era sostenible”.