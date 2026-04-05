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5 de abril 2026 - 10:54

Alerta amarilla en varias provincias: qué zonas se verán afectadas por tormentas este domingo

Es importante que los habitantes de cada región estén atentos a las condiciones climáticas y tomen las precauciones necesarias.

Provincias afectadas por alerta amarilla hoy, domingo 5 de abril.&nbsp;

Provincias afectadas por alerta amarilla hoy, domingo 5 de abril. 

smn.gob.ar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia meteorológica a gran parte del país para este cierre de fin de semana. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del centro y norte argentino para este domingo 5 de abril: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con algunos focos localmente severos. El fenómeno se caracterizará por una abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas que podrían tocar los 70 km/h. En cuanto a los acumulados, se esperan entre 30 y 60 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en zonas puntuales.

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Alerta naranja por tormentas en Entre Ríos y Santa Fe

En paralelo, algunas zonas de Entre Ríos y Santa Fe se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

También, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se calculan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Tormenta eléctrica
Alerta amarilla, y en algunas zonas alerta naranja, en distintas provincias hoy, domingo 5 abril.&nbsp;

Alerta amarilla, y en algunas zonas alerta naranja, en distintas provincias hoy, domingo 5 abril.

Alerta amarilla en varias provincias: horarios

Es importante que los habitantes de la provincia estén atentos a las condiciones climáticas y tomen las precauciones necesarias ante este fenómeno meteorológico.

  • Se verán más afectados por la mañana: Córdoba, Santiago del Estero y Salta.
  • Por la tarde: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero.
  • Por la noche: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.

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