Alerta amarilla en varias provincias: qué zonas se verán afectadas por tormentas este domingo + Seguir en









Es importante que los habitantes de cada región estén atentos a las condiciones climáticas y tomen las precauciones necesarias.

Provincias afectadas por alerta amarilla hoy, domingo 5 de abril. smn.gob.ar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia meteorológica a gran parte del país para este cierre de fin de semana. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del centro y norte argentino para este domingo 5 de abril: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta.

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Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con algunos focos localmente severos. El fenómeno se caracterizará por una abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas que podrían tocar los 70 km/h. En cuanto a los acumulados, se esperan entre 30 y 60 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en zonas puntuales.

Alerta naranja por tormentas en Entre Ríos y Santa Fe En paralelo, algunas zonas de Entre Ríos y Santa Fe se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

También, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se calculan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Tormenta eléctrica Alerta amarilla, y en algunas zonas alerta naranja, en distintas provincias hoy, domingo 5 abril. Gentileza - AEDC Alerta amarilla en varias provincias: horarios Es importante que los habitantes de la provincia estén atentos a las condiciones climáticas y tomen las precauciones necesarias ante este fenómeno meteorológico.

Se verán más afectados por la mañana : Córdoba , Santiago del Estero y Salta .

: , y . Por la tarde : Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Córdoba y Santiago del Estero .

: , , , y . Por la noche: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.