Nico Vázquez y una dolorosa confesión sobre su presente tras separarse de Gimena Accardi: "Su vida es un infierno"

Según relató la conductora, fue Nico quien la llamó, visiblemente afectado: “Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me dijo que su vida es un infierno” , sostuvo en SQP, donde también participan como panelistas Majo Martino, Fede Popgold, Ximena Capristo y Lizardo Ponce. La periodista detalló que el actor no estaba enojado con ella por haber hablado del tema en los medios, aunque sí le pidió que aclarara algunos puntos y que manejara con cuidado la información más íntima.

Durante la conversación, Vázquez le explicó que la ruptura fue el resultado de un largo proceso de desgaste. Según sus palabras, la crisis llevaba más de un año y durante ese tiempo intentaron recomponer la relación de diversas maneras. El actor sostuvo que no hubo engaños ni terceros involucrados, sino “desencuentros” y caminos que comenzaron a diferenciarse con el paso del tiempo. “Me habló de desencuentros, de situaciones íntimas que no voy a contar”, aclaró Latorre, respetando lo que Vázquez le confió fuera del aire.

En su análisis, la panelista explicó que el crecimiento personal y profesional de Accardi influyó en el desenlace: “Ella empezó a crecer por su lado en Olga, él siguió con su obra. Empezaron cuando ella tenía 22 años, muy chica, no conoció prácticamente otra cosa”.

El actor, por su parte, le transmitió que la convivencia había entrado en una etapa compleja: “Quisimos decirlo antes porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid. Había desencuentros, discusiones, intentamos todo. Incluso me vine a vivir a otro departamento para ver si nos extrañábamos”, le confesó.

Según contó, esa distancia física no logró revertir la crisis emocional. La pareja había compartido no solo la vida cotidiana, también momentos de extremo dolor como el derrumbe del edificio en Miami. Vázquez recordó que por pocos segundos no murieron en esa tragedia: “Me dijo que no puede hablar de ese tema, que todavía está haciendo terapia, que lo tiene enloquecido”, relató Latorre.

Supuesta tercera en discordia

Otro punto clave que abordaron fue el rumor de una supuesta relación del actor con la actriz Dai Fernández, compañera suya en la obra teatral. Latorre contó que, fiel a su estilo directo, le preguntó por esa versión: “Mirá, mi fuente me dijo que vos te enamoraste de Dai Fernández. Te lo digo así, bien directo”. La respuesta de Vázquez fue tajante: “Me dijo que eso es mentira, que la gente es una basura por inventar eso, que tiene a alguien en su entorno que lo odia y que filtra cosas falsas. Me juró que Dai es su contención emocional, su amiga, casi una hermana”, reveló la conductora.

Según explicó el actor, Fernández fue quien lo acompañó durante los últimos tiempos como un sostén afectivo ante el dolor de la ruptura. “Me dijo que por eso aparecen tantas fotos juntos, porque ella está cerca de él como amiga, que lo escucha, que lo acompaña, que lo contiene”, detalló Latorre. Sin embargo, el actor fue claro: “Él sostiene que no hay romance, que no hay otra persona en su vida y que sigue convencido de que Gimena es la mujer de su vida”.