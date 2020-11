Amélie Nothomb y los golpes de efecto

Tras un satisfactorio encuentro sexual, Reine le anuncia que esa fue la última vez, que se casa. Claude no lo soporta, son cinco años juntos. Ella es ambiciosa, no quiere ser como su madre, sirvienta de su marido. Claude ha demostrado ser un mediocre y ella se casa con un hombre rico. Billetera mata galán. Pero el rechazado buscará revancha. Punto de arranque de una historia que transita por los despropósitos de la emulación, el deseo de figurar, una loca pasión, la aceptación del desamor por una provinciana inocente, ilusionada, y una hija tan sagaz como para no aceptar eso y hacer del desprecio de su padre hacia ella el motor de su odio.