La madre de Noel y Liam Gallagher aseguró que fue ella la "instigadora" de la reunión de Oasis

La legendaria banda de Manchester inicia su gira Live '25 el próximo mes , comenzando el 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff y terminando el 23 de noviembre en el Estádio do Morumbi de São Paulo, Brasil. La gira incluye dos shows en River Plate en noviembre.

Será la primera vez que los hermanos toquen juntos desde la separación de Oasis en 2009. En declaraciones al periódico irlandés Mail on Sunday, le preguntaron si tuvo algo que ver con la reunión. "Fui la instigadora, sí. Pero claro, ¿no iba a suceder siempre en algún momento?", respondió. "Fue su decisión, por supuesto. Mira, no puedes obligarlos a hacer cosas que no quieren".