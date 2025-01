Parcels y Benson Boone se suman a los sideshows del Lollapalooza Argentina 2025







Se suman a los shows ya anunciados de Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche.

Parcels y Benson Boone confirman sus sideshows.

Mientras cada vez falta menos para el Lollapalooza Argentina 2025 —exactamente 59, para ser más precisos—, el festival sigue preparándose con todo. Es que este año el #LollaAR, producido por DF Enterainment, celebra sus 10 años en Argentina y será a lo grande, elevando la experiencia al máximo durante todo el fin de semana del 21 al 23 de marzo…¡y los días previos y posteriores también!

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RUFUS DU SOL y Tan Bionica al frente de una grilla impecable y variada, y una cartelera de sideshows increíble con Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche. Ahora el festival suma dos shows imperdibles para completar una semana épica llena de música: el miércoles 19 de marzo se presentará Parcels en C Art Media y el 24 de marzo Benson Boone brillará en el escenario de Teatro Vorterix.

Cómo conseguir las entradas para los sideshows de Parcels y Benson Boone Las entradas para estos shows se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del 22 de enero. o en la venta general a partir del 23 de enero, en ambos casos a partir de las 10 a.m. y sólo a través de All Access.

Parcels es sinónimo de indietronica, un mix perfecto entre los sonidos catalogados como “indie” y los beats de la electrónica, bailable, fresco, de vocals irresisitibles y un vivo reconocido por la crítica como simplemente electrizante. Luego de su álbum debut Parcels en 2018, que NME describió como “atemporal y peligrosamente pegadizo”, la banda se instaló en el centro de la escena y nunca dejó de sorprender desde entonces.

Por otro lado Benson Boone, la revelación pop estadounidense de 21 años, estará estrenando en solitario todo el material de Fireworks & Rollerblades, su primer álbum, que incluye éxitos como “Beautiful Things”, certificado triple platino. SIDESHOWS_ARTISTAS_GRAL_FEED.jpg La cartelera de los sideshows luce así: en la previa, además de Parcels, estarán Foster The People (20 de marzo - C Art Media), y The Marías (20 de marzo - Teatro Vorterix). Los días posteriores al festival tendrán una propuesta de sideshows para despedir el #LollaAR haciendo lo que más nos gusta: compartiendo música en vivo. Los fan además de disfrutar de shows de Fontaines D.C. (24 de marzo - Niceto Club), podrán entonar los éxitos virales de Benson Boone (24 de marzo - Teatro Vorterix) y bailar con Girl in Red (25 de Marzo - C Art Media). Por último, Lollapalooza Argentina tendrá a JPEGMAFIA en Niceto Club el 25 de marzo, se mudará de provincia a Córdoba el 27 de marzo con la visita de Nathy Peluso en la Plaza de la Música y cerrará una semana llena de música con Marina Reche en Teatro Vorterix el 28 de marzo.

Temas Lollapalooza

entradas

Música