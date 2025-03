Premios Oscar 2026: Conan O'Brien será nuevamente el presentador de la ceremonia

El regreso de O'Brien marca otro hito en una carrera que abarca décadas en televisión y comedia. Actualmente, presenta el podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" y la serie de viajes de HBO/Max "Conan O'Brien Must Go" (la cual lo trajo a la Argentina), y aparecerá en el próximo largometraje If I Had Legs I'd Kick You.