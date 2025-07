La película "Five Nights at Freddy's 2" presentó su primer tráiler

Five Nights at Freddy's 2 está dirigida por la aclamada cineasta Emma Tammi.

Universal y Blumhouse lanzaron el primer Five Nights at Freddy's 2 el jueves, antes del panel de la secuela en la Comic-Con esta tarde. En esta secuela, Josh Hutcherson retoma su papel de la primera película, que adaptó el videojuego de culto y lo convirtió en un éxito rotundo: recaudó casi 300 millones de dólares con un presupuesto de tan solo 20 millones.

Five Nights at Freddy's 2 está dirigida por la aclamada cineasta Emma Tammi , que regresa a la pantalla grande, y escrita por Scott Cawthon , creador de la saga de videojuegos.

Five Nights at Freddy's 2 _ Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

El elenco de Five Nights at Freddy's 2 incluye a los coprotagonistas Theodus Crane como Jeremiah y al legendario Matthew Lillard como William Afton. La película presenta nuevos personajes interpretados por Freddy Carter (Shadow and Bone), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (franquicia de Los Cazafantasmas, Annabelle Comes Home) y el ícono del terror Skeet Ulrich (Scream).