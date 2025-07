James Gunn afirma que el "sentimiento antiestadounidense" está afectando la taquilla de "Superman"

La primera película del renovado Universo DC es un éxito rotundo de taquilla, con una recaudación mundial de 426 millones de dólares, según The Numbers. Sin embargo, la mayor parte de esa recaudación, unos 253 millones de dólares, proviene del público estadounidense.

Luego explicó que las diferencias culturales, así como la reputación mundial de Estados Unidos, podrían restarle atractivo al famoso superhéroe. "Superman no es muy conocido en algunos lugares. No es un superhéroe tan conocido en algunos lugares como Batman", dijo. "Eso influye. Y también influye el sentimiento antiestadounidense que existe actualmente en todo el mundo. Realmente no nos ayuda".

Sin embargo, se mantuvo optimista. "Creo que es solo cuestión de dejar que algo crezca. Pero, repito, para nosotros, todo ha sido un éxito rotundo. Que la película se haya estrenado y haya sido acogida por todo el mundo es solo la semilla del árbol que Peter (Safran, codirector ejecutivo de DC) y yo hemos estado regando durante los últimos tres años. Así que haber tenido un comienzo tan positivo ha sido increíblemente abrumador".