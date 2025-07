Premios Sur 2025: todos los ganadores en la celebración a lo mejor del cine y series nacionales

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio a la Trayectoria de manos del gobernador Martín Llaryora. Visiblemente conmovido, el actor expresó: “Este evento es algo hermoso. Es una distinción que me llena de orgullo. Me movilizó mucho acercarme acá. Me estimula aún más con este polo audiovisual extraordinario que tienen ustedes los cordobeses. Este crecimiento que hay para filmar en la provincia me parece algo fantástico”.