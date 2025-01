James Cameron sobre la próxima película de Avatar: "Podría no ser lo que esperaban"







El título de la tercera película de la franquicia se anunció en agosto pasado y se estrenará el 19 de diciembre.

James Cameron habló sobre el estado de la nueva Avatar.

James Cameron advirtió a los fans que la próxima película Avatar: Fire And Ash podría no ser lo que “esperaban”. El título de la tercera película de la franquicia se anunció en agosto pasado y se estrenará el 19 de diciembre, después de Avatar de 2009 y su secuela Avatar: The Way Of Water, que se estrenó en 2022.

Hablando sobre la última entrega, en una nueva entrevista con la revista Empire, Cameron dijo que su objetivo no es replicar lo que se hizo en las dos películas anteriores, sino tomar "decisiones valientes" que no necesariamente podrían esperarse.

Dijo: “Es una cosa complicada. Podríamos estar drogándonos con nuestro propio suministro aquí, y todo el que lo vea dirá: 'Mierda, eso no es lo que yo firmé'. Pero si no estás tomando decisiones valientes, estás desperdiciando el tiempo y el dinero de todos. Eso por sí solo no es suficiente para crear éxito, pero es necesario. Tienes que romper el molde cada maldita vez”.

Cameron también reveló que el público puede esperar situaciones de alta intensidad, señalando que si bien pueden ser llevados a "lugares que no esperarán", esos lugares "se sentirán merecidos".

Añadió: “Tenemos algunas escenas de acción realmente ingeniosas. En esta película puedes emocionarte. Pero lo que me entusiasma como artista que cumplió 70 años recientemente y que ha hecho todo eso no es solo la oportunidad de hacerlo de nuevo, sino llegar a un nivel de intriga y de personajes que no se ha visto antes en una película de Avatar”. En cuanto al progreso actual de la película, Cameron continuó: “Creo que está en muy buena forma. Hemos duplicado el número de tomas terminadas en esta etapa del proyecto en comparación con la segunda película, y las películas tienen una duración similar. Eso nos coloca muy por delante de la competencia, algo que, francamente, nunca antes había experimentado”. Michelle Yeoh se une a la franquicia de Avatar Por otra parte, recientemente confirmó que Michelle Yeoh no protagonizará la película, pero sí aparecerá en su secuela . Se anunció por primera vez que Yeoh se uniría a la franquicia Avatar en 2019. Asumirá el papel de la Dra. Karina Mogue. Cameron reveló previamente que filmó escenas para la tercera y cuarta película de la franquicia con anticipación para evitar problemas de envejecimiento al estilo Stranger Things con los miembros más jóvenes del elenco. También reveló anteriormente que estaba preparado para terminar la franquicia después de la tercera película si The Way Of Water no era un éxito de taquilla.

Temas película