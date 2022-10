Drew Barrymore reveló que no tiene sexo desde su divorcio en 2016

"Tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad que cuando crecía", escribe la ex estrella infantil. "¡No tuve padres modelo a seguir y me relacioné con personas de maneras adultas desde una tierna edad! ¡Estaba buscando compañía! ¡Validación! ¡Emoción! ¡Placer! ¡Hedonismo! ¡Diversión! ¡Y aventuras! Ahora, porque no puedo conseguir en la máquina del tiempo y cambiar mi historia, ahora elijo mirarla a través de una lente positiva, ¡y es que he vivido! Viví una vida muy rica y plena. Sin embargo, después de dos hijos y una separación de su padre que ha me hizo cauteloso, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas".

La actriz también compartió cómo su decisión ha sido moldeada por el ejemplo que quiere dar a sus hijas y otras niñas.

"No soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con personas de ese nivel", dice. "¡Soy alguien que está profundamente comprometida con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo! Una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí durante mucho tiempo. "

Barrymore luego dejó las cosas claras con respecto a la reacción reciente a su decisión, compartiendo que una mujer se le acercó y le dijo: "Te pareces a Drew Barrymore, excepto que pareces tener salud mental y además... ¡ella odia el sexo!".

"Entonces, para que conste, ¡no odio el sexo! Finalmente llegué a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo", continúa Barrymore, y agrega que ahora está feliz de considerarse "una mujer tranquila y no una chica fiestera rimbombante".