Harrison Ford se une al universo de Marvel

El creador de The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, escribió el guión de la próxima película de superhéroes con el escritor del personal del programa, Dalan Musson, y la producirá junto con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Capitán América: Nuevo Orden Mundial es la cuarta película ambientada en la Fase 5 de Marvel, con títulos que incluyen Thunderbolts y Blade a continuación. El lanzamiento de la película está programado para el 3 de mayo de 2024.

Ford es un ícono de la pantalla conocido por participar en franquicias que van desde Star Wars hasta Indiana Jones y Blade Runner, junto con títulos de pantalla grande como The Fugitive, Witness, Apocalypse Now, The Conversation y American Graffiti. Próximamente retomará su papel como el arqueólogo trotamundos Indiana Jones para la quinta película de la franquicia, aún sin título, cuyo estreno está programado para el 30 de junio de 2023, y pronto también encabezará la serie de comedia de Apple, Shrinking.