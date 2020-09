Show business

Schwarzenegger, con serie televisiva

Arnold Schwarzenegger protagonizará su primera serie de televisión, una “aventura global de espías”, según informaron medios especializados norteamericanos.El ex gobernador de California se sumará así, a los 73 años, a la oleada de figuras del cine que prueban suerte en la TV. La serie aún no tiene título pero sí sinopsis: será una trama de aventuras de un padre, interpretado por Arnold, y su hija, con una actriz por ahora no seleccionada. Es creación de Nick Santora, quien ejercerá como productor junto con el propio Schwarzenegger, La serie será el primer protagónico en una ficción televisiva para la estrella de “Terminator”, pero no su primera incursión en la TV, ya que en 2017 fue el presentador del reality “The Apprentice”,

Netflix hará trilogía china sobre aliens

Los creadores de “Game of Thrones” se unirán a Rian Johnson, director de Episodio VIII de “Star Wars”, y Brad Pitt, para desarrollar la adaptación de una historia de ciencia ficción china para Netflix. La trilogía literaria de Liu Cixin, “El problema de los tres cuerpos”, que cuenta la historia épica del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena, será la nueva serie internacional del gigante del streaming. La historia se ocupa de una historia en la que una astrofísica china, atrapada en la Revolución Cultural, entra en contacto con una civilización alienígena, provocando el temor mundial a una invasión. Entre los fans de la trilogía se cuenta el ex presidente Barack Obama, quien una vez dijo que era “tremendamente imaginativa”. Hizo que “mis problemas diarios con el Congreso parecieran bastante insignificantes, no algo de lo que preocuparse. ¡Los extraterrestres están a punto de invadir!”.

Concurso de pintura del Banco Central

Hasta el 5 de octubre estará abierta la inscripción para participar de la edición XIII del Premio Nacional de Pintura Banco Central, La edición de este año se enmarca en el 85º aniversario de la creación del Banco Central y a cargo la selección y premiación de los trabajos a Adriana Lauría, Claudio Iglesias, Marina de Caro, Roberto Echen y Tomás Espina, junto a con Rodrigo Alonso como curador. El Premio contempla dos categorías de participación: artistas mayores de 35 años y artistas menores de 35 años.