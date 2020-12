Show business

Millonaria venta del catálogo de Bob Dylan

Bob Dylan vendió todo su catálogo de composición de canciones a Universal Music Publishing Group por un precio no revelado que se estima en más de 300 millones de dólares, informó ayer The New York Times. El cantautor y Premio Nobel estadounidense tuvo el control sobre casi todos los derechos de autor de su composición a lo largo de su carrera, y el nuevo acuerdo abarca más de 600 canciones hasta su álbum más reciente, “Rough and Rowdy Ways”. Universal negoció el trato directamente con Dylan. “No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte”, escribió en el comunicado Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group. Dylan, de 79 años, firmó su primer contrato de publicación musical en 1962 con Lou Levy de Leeds Music Publishing. Luego recuperó el control sobre esas canciones desde su debut, y aunque Dylan haría otros acuerdos editoriales a lo largo de su carrera, logró en gran medida mantener el control total sobre los dos aspectos de lascanciones, tanto letras como melodías. El autor de éxitos como “Blowin’ in the wind” o “Like a Rolling Stone” escribió la mayoría de sus propias canciones por sí mismo, por lo que no es necesario dividir las regalías.La venta incluye también algunas pistas que Dylan escribió con otros compositores y solo una en la que no es escritor, pero posee los derechos: “The Weight”, escrita por Robbie Robertson.

Festival gratuito de cine colombiano

La tercera edición del Festival Internacional de Cine Colom-biano en Buenos Aires, con películas de ese país y la Argentina, se desarrollará entre el lunes 14 y el domingo 20 de este mes en forma gratuita y transmisión

online por Indyon.Tv. Es una producción de la productora Fuego Inextinguible Cine (Bo-gotá) en asociación con Saki Cine, un encuentro virtual de acceso libre, con el aporte de IndyOn.Tv, Proimágenes Colombia, Incaa, El Cultural San Martín, Dimension Studio, Crino Film Studio y Percepciones Textuales.