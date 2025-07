¿Stevie Wonder no es realmente ciego? El músico habló sobre el rumor de su falsa ceguera

En el clip se puede escuchar al público riéndose ante la idea.

Aun así, Wonder continuó: "Pero, en serio, sabes la verdad. La verdad es que, poco después de mi nacimiento, me quedé ciego".

Dijo a la audiencia que sentirse ciego a una edad tan temprana "fue una bendición" disfrazada.

"Me ha permitido ver el mundo con la visión de la verdad, de la visión; ver a las personas en su espíritu, no en su apariencia ni en su color", continuó. "Pero, ¿de qué color es su espíritu?".

