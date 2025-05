Supergrass llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

View this post on Instagram

Indie Folks presenta: SUPERGRASS por primera vez en ARGENTINA 29 de agosto · @ccomplejoartmedia Miércoles 7/5 10hs @passline_argentina Galicia Visa: 6 cuotas sin interés 30 años de I Should Coco, un disco que definió los '90 y todavía suena más vivo que nunca. Una noche con la banda que desbordó el britpop con humor, distorsión y melodía.

30 años de I Should Coco

Editado en 1995, el disco vendió más de un millón de copias, alcanzó el puesto #1 en los rankings del Reino Unido y consolidó a la banda como uno de los grandes fenómenos de su generación. Este aniversario encuentra a la banda en plena forma, revisitando sus orígenes con una energía renovada.

A lo largo de su trayectoria, supieron reinventarse con discos como In It For The Money (1997) o Road To Rouen (2005), que les valieron elogios de la crítica y consolidaron su lugar como una de las bandas más versátiles y queridas del rock británico. Tras su separación en 2010 y un esperado regreso en 2019, el grupo volvió a los escenarios con la misma potencia y frescura de sus primeros años.

Con una combinación explosiva de carisma, oficio y canciones que marcaron a toda una generación, el show de Supergrass en Buenos Aires promete ser una verdadera celebración para los amantes del rock. Una noche imperdible con una de las bandas más icónicas y singulares de las últimas décadas.