¡No tires los potes de telgopor!: para qué sirven

El reciclaje es el proceso de reutilizar materiales que de otro modo serían desechados para convertirlos en nuevos productos o materia prima. En este caso, los potes de helado de telgopor para convertirlos en macetas, es una forma creativa y ecoamigable de darle una segunda vida a estos materiales. Con un poco de ingenio y algunas herramientas básicas, puedes crear este DIY,"Do It Yourself", que en español se traduce como "Hazlo tú mismo/a", macetas personalizadas que ayudarán a decorar tu hogar y ahorrar dinero.