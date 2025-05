"Highest 2 Lowest": primer adelanto de la película de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington

La película es una reinterpretación moderna del clásico de Akira Kurosawa de 1963, High and Low, basado en la novela King's Ransom de Ed McBain.

La película es una reinterpretación moderna del clásico de Akira Kurosawa de 1963, High and Low , basado en la novela King's Ransom de Ed McBain . Mientras que el thriller original sigue a un ejecutivo de una empresa de calzado que se convierte en víctima de extorsión cuando el hijo de su chófer es secuestrado por error y retenido para pedir un rescate, la nueva película, ambientada en la Nueva York contemporánea, presenta a un magnate de la música interpretado por Washington que se enfrenta a una trama similar.

El personaje afirma que «los buenos tiempos traerán dificultades. Los éxitos traerán dificultades. Los dineros traerán dificultades. Y el caos seguirá».

La pregunta es, entonces: "¿Podrás con el caos? ¿Podrás con el dinero? ¿Podrás con el éxito? ¿Podrás con el fracaso? ¿Podrás con los amantes? ¿Podrás con los memes? ¿Podrás con todo lo demás?".

Embed - Highest 2 Lowest | Official Teaser HD | A24

También protagonizada por A$AP Rocky, además de Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Dean Winters, John Douglas Thompson y Ice Spice, Highest 2 Lowest se estrenará fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes de 2025, mientras el clásico de Lee, Do the Right Thing, celebra su 36° aniversario.

Desarrollada y producida por A24, Escape Artists y Mandalay Pictures, la película está escrita por Alan Fox y Lee. Todd Black produjo para Escape Artists, junto con Jason Michael Berman para Mandalay Pictures. Los productores ejecutivos incluyeron a Lee para 40 Acres and a Mule Filmworks, y Peter Guber de Mandalay, así como a Matthew Lindner, Chris Brigham y Katia Washington de Juniper Productions. Jordan Moldo de Mandalay fue coproductor.