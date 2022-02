También Sting vendió su catálogo en un acuerdo de u$s250 millones

Sting vendió su catálogo de canciones de autor, que incluye trabajos solistas y éxitos con The Police como “Roxanne”, a Universal Music Group, anunció ayer la compañía, en lo que constituye la última de las grandes transacciones de la industria discográfica. Universal no reveló los términos financieros del acuerdo, pero los medios estadounidenses estimaron que valía unos 250 millones de dólares. La operación cubre todo el trabajo de composición de canciones de Sting, incluidas las canciones escritas para The Police. El grupo recibirá todos los ingresos futuros relacionados con los derechos de autor de las canciones compuestas por el artista y las regalías derivadas de éxitos como “Every Breath You Take” o “Fields of Gold”.