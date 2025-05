Thiago Medina anunció su separación con Daniela Celis: "Ya no estamos más juntos"

Thiago Medina confirmó que se separó de la madre de sus hijas, Daniela Celis, en un video que compartió en su cuenta de Instagram: " Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo", contó el ex Gran Hermano.