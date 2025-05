"El Eternauta": la traductora al inglés de la serie explicó por qué puso "Malvinas Islands" y no "Falklands"

El Eternauta es la serie del momento y cada detalle de la serie de Netflix cobra particular relevancia. En este caso se trata de los subtítulos en inglés, los cuales dicen "Malvinas Islands" y no "Falklands", que es como el Reino Unido llama a las Islas Malvinas.

“Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir 'Islas Malvinas' como 'Malvinas Islands' y no como 'Falklands'. Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino que además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, comenzó el mensaje de Díaz en sus redes sociales.