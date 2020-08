El youtuber Willyrex anunció que será padre

Uno de los mensajes que más movilidad causó fue el de Ibai Llanos, otro youtuber y competidor profesional e-sports, que dijo: “Felicidades amigo, un beso. Me has hasta emocionado”. El mensaje también consiguió mucha movilidad con más de 20 mil me gustas en muy poco tiempo.

Pero, ¿cómo adquirió tanta fama una persona que solo se graba jugando videojuegos? Sucede que Willyrex, cuyo nombre real es Guillermo Díaz, comenzó a subir videos a YouTube desde hace ocho años, siendo uno de los primeros en usar la plataforma para mostrar lo que es conocido como “gameplay”.

El Minecraft, creación sueca, es uno de los más populares del mundo para jugar en consolas. El Minecraft es uno de los videojuegos que impulsaron al youtuber a la fama.

Su forma de hablar claro, rápido y poder aportar comentarios con chistes, en su mayoría pensados para una audiencia más joven, le permitieron en un principio poder captar una gran cantidad de público interesado en lo que hacía. Pero lo que realmente define a los youtubers que duran tanto tiempo en esta plataforma es la posibilidad de cambiar.

Y es que Díaz supo aprender a madurar con su audiencia, cambiar los juegos que jugaba, lo que decía y como lo decía. Eso le permitió mantener a sus fanáticos, arriesgándose a que no les guste el nuevo cambio, y llegar a ser una de las pocas personas en la plataforma con más de 3 mil millones de reproducciones totales en todos sus videos.

Cabe aclarar que todo este "momento de fama", en el cual entran a su perfil para felicitarlo por la noticia, Díaz aprovechó para enviar un mensaje acerca de la prevención del coronavirus y el uso de la mascarilla. Según dijo en una story de Instagram: "Usen mascarilla, barbijo, mascara o como le digan en su país, pero úsenla".