UB40 featuring Ali Campbell vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

"Tengo la mejor banda de reggae del mundo", asegura Ali. En sus shows se combinan clásicos como los ya mencionados y también "Cherry Oh Baby" ó "Please Don't Make Me Cry", con temas más recientes como los del álbum Unprecedented (2021). La banda actual incluye al bajista Colin McNeish, el baterista Paul Slowly, y el trompetista Colin Graham. También se sumó el baterista Frank Benbini, de Fun Lovin’ Criminals.

UB40 nació en 1979 como una banda multicultural comprometida socialmente. Su nombre proviene del formulario de desempleo británico, reflejando su conexión con las clases trabajadoras. Canciones como "Food For Thought", "King" y "One In Ten" abordaban temas como la pobreza, el racismo y la marginación en el Reino Unido, muchas veces adelantándose a su época.

A lo largo de los años, la banda llegó al número 1 en los rankings del Reino Unido y Estados Unidos con éxitos como "Red Red Wine", "I Got You Babe" (junto a Chrissie Hynde), "(I Can’t Help) Falling In Love With You" y "Baby Come Back" con Pato Banton.