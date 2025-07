Murió Luvi Torres, una de las voces emergentes del folklore argentino

Luego, continuó: "Expresarme es una necesidad por mantener el orden dentro. Es mi herramienta, mi naturaleza. Lo que creé yo con la vida, lo que la vida creó de mí. Es el recurso que tuve siempre para escuchar a mi corazón, para transitar mis procesos, para entenderme mejor, para sostenerme cada vez que el alma se me fue del cuerpo, cada vez que ante la violencia mi cuerpo se disoció. Mi canto para traerme de vuelta, es el que después comparto. Yo canté para mí siempre. Esa es la esencia de mi acción. Hoy hago las paces con lo que fui hasta ahora. Con lo que soy y pude ser desde mis luces y mis sombras".

"Que se lleve lo que sobra Y sea obra lo que suelte... Caéte, Luvita Que la Tierra te sostiene, Que la Tierra... Tierra tengo que volverme... Pa' pisar donde es ahora Las manos me broten verdes Y el agua lama mis hojas Ay corazón, Despiértame, Corazón..." Recordando un fragmento de mi canción Tierra para agradecer esta vida. Celebro mis 36 años habitando este planeta. Asumo por completo que me es imposible separar el proceso personal del proceso creativo y que estoy viva para crear y compartirlo, compartir-me. Pero sobre todo, y sigo aprendiendo, estoy viva para vivir y disfrutar de la vida. Suficiente. Estoy momentaneamente, reformulando mis "cómos". Parece un rollo ser artista. Pero va más allá del ego y sus heridas de reconocimiento. Somos instrumentos. Y Dixs lo sabe. En mí Expresarme es una necesidad por mantener el orden dentro. Es mi herramienta, mi naturaleza. Lo que creé yo con la vida, lo que la vida creó de mí. Es el recurso que tuve siempre para escuchar a mi corazón, para transitar mis procesos, para entenderme mejor, para sostenerme cada vez que el alma se me fue del cuerpo, cada vez que ante la violencia mi cuerpo se disoció. Mi canto para traerme de vuelta, es el que después comparto. Yo canté para mí siempre. Esa es la esencia de mi acción. Hoy hago las paces con lo que fui hasta ahora. Con lo que soy y pude ser desde mis luces y mis sombras. Estoy viva. Ahora. Atiendo el llamado a mi propósito y acudo asintiendo todo lo que fue, perfecto para mí en el para bien de mi evolución. Escuchar la voz de la consciencia. No es un delirio, no es una pavada, no es una alucinación, no es una mentira. Es la voz viva de quienes somos. Me sigo entregando a eso. Me rindo a la vida con lo que es. Reconozco ser puente de la fuente y humildemente tan sólo una parte del río que fluye. Soy un instrumento por donde la vida pasa con todo lo que es y se comparte. Cómo quedarme en silencio. Con tanta fuerza que tiene, Que me atraviese el Río, que pase. Yo confío. Estoy para recordarme. Estoy para ocupar mi lugar. Estoy para ser amor. ♥ Felíz cumpleaños, Luvita querida. 3 de mayo, día de la chacana.