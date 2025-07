Deftones anunció un nuevo álbum "Private Music" y presentó el sencillo "My Mind Is A Mountain"

Deftones anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Private Music" y compartió el sencillo "My Mind Is A Mountain".

El anuncio oficial llega con el sencillo principal "My Mind Is A Mountain". El disco es coproducido por Nick Raskulinecz (Alice In Chains, Foo Fighter), quien también trabajó en "Diamond Eyes" de 2010 y "Koi No Yokan" de 2012, y fue grabado en Malibú y Joshua Tree en California, así como en Nashville, Tennessee.