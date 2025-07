Murió Araceli Julio: la cantante que denunció la falta de medicamentos oncológicos

Embed - SateliteKingstonOficial on Instagram: "Amig@s, con dolor profundo tenemos que contarles que ayer, miércoles 9/7, por la noche, Araceli Julio nos dejó. Se fue rodeada de seres queridos, que la acompañaron en un proceso que no fue fácil. También se fue acompañada a la distancia por los muchos que expresaron en los últimos días, directa o indirectamente, su cariño por esta gran artista, gran persona, enorme amiga y tan fuerte mamá de una hija y un hijo. Es imposible transmitirles lo que sentimos en estos momentos, pero quienes compartimos veinte años con ella haciendo música, riendo, creando, viajando, planeando lo imposible, concretando proyectos, conversando de temas profundos o bromeando sobre trivialidades, la vamos a extrañar como quizás hasta hoy no sabíamos que se podía extrañar a alguien en esta vida. Solo nos reconforta la noción de que tendremos siempre muy presentes la compañía dulce de su recuerdo y también los registros de su voz, su sonrisa, sus canciones."

