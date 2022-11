Warner Bros. quiere más Harry Potter: ¿En qué están trabajando?

Una parte importante de su comunicado estuvo dedicado al "enfoque en franquicias" que quiere para el futuro de la compañía. "No tenemos una película de Superman hace 13 años. No tenemos una película de Harry Potter hace 14 años. Enfocarnos en estas propiedades es una de las grandes ventajas que tenemos, podemos tomar a House of The Dragon y Game of Thrones como ejemplo", remarcó Zaslav.