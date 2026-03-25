Peter Jackson confirmó que "El Señor de los Anillos" tendrá una nueva película con Stephen Colbert como guionista

La nueva cinta se suma al proyecto ya anunciado y en desarrollo "La Caza de Gollum". Dicho filme estará dirigido por Andy Serkis.

Se está desarrollando una nueva secuela de El Señor de los Anillos , y se ha anunciado que Stephen Colbert será uno de los guionistas del proyecto.

La película, titulada El Señor de los Anillos: Sombras del Pasado , fue anunciada por Peter Jackson en los canales de redes sociales del estudio Warner Bros. , coincidiendo con el Día de la Lectura de Tolkien el martes (24 de marzo). El director primero dio una actualización sobre La Caza de Gollum, una precuela de la trilogía original dirigida por Andy Serkis .

“Andy está haciendo un trabajo fantástico. Tiene una pinta increíble”, dijo. “El guion está tomando forma y creo que va a ser una película buenísima” . A continuación, presentó a su “socio muy especial” para un nuevo proyecto, con el presentador de programas de entrevistas Colbert acompañándolo por videollamada.

Colbert, un conocido experto en Tolkien que tuvo un cameo en las películas de El Hobbit , le dijo a Jackson: "Sabes lo que significan los libros para mí, y lo que significan tus películas. Pero lo que me encontré releyendo una y otra vez fueron los seis primeros capítulos de [La Comunidad del Anillo] que nunca adaptaron a la primera película en su momento".

“Básicamente, abarca desde el capítulo Tres son compañía [Capítulo III] hasta Niebla en las Colinas de los Túmulos [Capítulo VIII]. Y pensé: ‘Un momento, tal vez podría ser una historia aparte que encajara en la trama principal. ¿Podríamos crear algo completamente fiel a los libros y, a la vez, a las películas que ya habían hecho?’”.

Luego explicó que había hablado de la idea con su hijo, el guionista Peter McGee, y que juntos crearon un recurso narrativo que posteriormente se le presentó a Jackson. Tras su aprobación, la veterana guionista de El Señor de los Anillos, Philippa Boyens, se unió al equipo para desarrollar el guion.

La sinopsis oficial dice: "Catorce años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a recrear los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto largamente oculto y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar". Aún no se han publicado más detalles.

El éxito de El Señor de los Anillos

Estrenada entre 2001 y 2003, la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson fue un gran éxito, ganando un total de 17 premios Óscar y recaudando más de 2900 millones de dólares en todo el mundo. Entre 2012 y 2014 se estrenó una trilogía basada en el libro de El Hobbit, también dirigida por Jackson. Las tres películas recaudaron una cantidad similar en taquilla que sus predecesoras.