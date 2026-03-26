Warner Bros. Discovery le puso fecha a la votación para que sus accionistas decidan sobre la venta a Paramount

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías de medios.

Warner Bros. Discovery fijo el 23 de abril como la fecha dónde sus accionistas votarán sobre la venta del gigante de los medios a Paramount Skydance , de David Ellison, un paso clave en el proceso.

WBD indicó que comenzó a enviar por correo las declaraciones de representación definitivas a los accionistas antes de la reunión en la que los accionistas registrados tienen derecho a voto.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Paramount ha indicado que prevé que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD.

El acuerdo de fusión estipula que Paramount entregará a los accionistas de WBD 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de WBD que posean, lo que representa una prima del 147% sobre el precio de las acciones de WBD, que antes de la operación se había disparado por la especulación del acuerdo, era de 12,54 dólares por acción. Las acciones, que alcanzaron un máximo de 30 dólares a finales del año pasado, cerraron el miércoles a 27,22 dólares.

Si la transacción no se cierra antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de gestión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre, calculada diariamente hasta el cierre. Esta fue una concesión que los Ellison hicieron para convencer a WBD de que abandonara a su anterior socio de fusión, Netflix .

"El Consejo de Administración de WBD se ha guiado por el principio fundamental de asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros activos emblemáticos y brinde la mayor certeza posible a nuestros accionistas", declaró Samuel Di Piazza, presidente del Consejo de Administración de WBD. "Esta transacción histórica con Paramount no solo logra eso, sino que también ampliará las opciones para el consumidor y generará nuevas oportunidades para el talento creativo".

Paramount y WBD dieron a conocer los términos de su histórico acuerdo a finales del mes pasado, luego de que Warner rescindiera un acuerdo previo para vender sus estudios y activos de streaming a Netflix. De acuerdo con su convenio con WBD, Paramount pagó a la gigante del streaming su indemnización por ruptura del acuerdo, de 2.800 millones de dólares.

La transacción tiene un valor empresarial de 110 mil millones de dólares y la compañía resultante se lanzaría con una preocupante deuda neta de 79 mil millones de dólares. Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle y padre de David Ellison, garantizó personalmente la participación accionaria como parte del acuerdo.