Exhibirán un novedoso documental sobre Frank Sinatra

Ya en los 40, comenzó a incursionar en su carrera solista y, luego de algunas idas y vueltas, para inicios de los 50 se posicionó, gracias a su inconfundible interpretación de canciones de pop clásico, swing y standards de jazz, como uno de los más grandes y aclamados artistas de una generación caracterizada por el lujo y el glamour hollywoodenses. Esa época dorada, cargada de éxitos como “Fly Me to the Moon”, “Strangers in the Night” o “The Way You Look Tonight”, es en la que pone en foco un documental que también registra el impacto que la enorme popularidad de su figura tuvo en la industria cultural estadounidense y a nivel internacional. Es que además de su lugar en la música, Sinatra también tuvo un notorio paso por el cine, con papeles en films como “El hombre del brazo de oro” (1953), “No serás un extraño” (1955) o “El embajador del miedo” (1962), e incluso con varias nominaciones y hasta un premio Oscar a Mejor actor de reparto por su trabajo en “De aquí a la eternidad” (1953).