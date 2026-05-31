Elecciones en Colombia: los candidatos que disputan la carrera presidencial para suceder a Gustavo Petro

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella aparecen al frente de una contienda marcada por la polarización y el debate sobre el rumbo del país.

Los colombianos eligen este domingo al dirigente que conducirá el país tras el mandato de Gustavo Petro.

Los colombianos votan hoy para elegir al sucesor de Gustavo Petro en una elección presidencial atravesada por la polarización política, el debate sobre el legado del actual mandatario y el crecimiento de propuestas de derecha. En la jornada de este 31 de mayo, millones de ciudadanos concurren a las urnas para definir quiénes avanzarán en la disputa por la presidencia y marcarán el futuro político del país.

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La elección llega después de cuatro años de gobierno de Petro, quien en 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda de la historia contemporánea de Colombia. Desde entonces, las reformas impulsadas por su administración generaron respaldos y fuertes cuestionamientos, configurando un escenario electoral altamente dividido.

El oficialismo busca conservar el poder con una propuesta centrada en la continuidad de las reformas impulsadas por el actual gobierno.

Uno de los principales candidatos es Iván Cepeda , referente del Pacto Histórico y considerado el heredero político del actual gobierno. Su trayectoria está vinculada a la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz.

Hijo de Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por grupos paramilitares con participación de agentes estatales, vivió años de exilio debido a las amenazas contra su familia. Más tarde se convirtió en una de las figuras más activas en la negociación de los acuerdos de paz con las FARC.

Su plataforma propone profundizar las reformas sociales impulsadas por Petro, ampliar la intervención estatal en áreas estratégicas y avanzar en medidas orientadas a reducir la desigualdad.

Iván Cepeda El oficialismo busca conservar el poder con una propuesta centrada en la continuidad de las reformas impulsadas por el actual gobierno.

Abelardo de la Espriella emerge como el principal outsider

El crecimiento más importante de la campaña fue protagonizado por Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que logró posicionarse como una de las principales figuras de la derecha colombiana.

Apodado "El Tigre", construyó su candidatura sobre propuestas de mano dura contra la delincuencia, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y reducción del gasto público. Además, suele mencionar como referencias a líderes como Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump. “Esto no se trata de ideologías, sino de extrema coherencia”, repite habitualmente durante sus actos de campaña.

Entre sus propuestas se destacan el endurecimiento de las penas, una mayor presencia militar, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de valores conservadores vinculados a la familia y la religión.

abelardo-la-espriella-cortesia El candidato de derecha ganó protagonismo con un discurso enfocado en la seguridad y el combate al crimen.

Paloma Valencia apuesta por el regreso del uribismo

Otra de las candidatas con posibilidades es Paloma Valencia, representante del Centro Democrático.

La dirigente de 48 años ganó impulso después de imponerse en una consulta de sectores de derecha y centro-derecha que reunió más de 3,2 millones de votos. Desde entonces, consolidó una campaña crítica hacia la gestión de Petro, aunque también intenta captar a sectores moderados.

Valencia propone reducir impuestos, incentivar la inversión privada y disminuir el tamaño del Estado. En materia de seguridad plantea incrementar el presupuesto destinado a las fuerzas armadas y abandonar la estrategia de “paz total” impulsada por el actual gobierno.

paloma valencia La representante del uribismo intenta capitalizar el desgaste del gobierno y recuperar espacio para el Centro Democrático.

El centro político llega relegado a la elección

Los exalcaldes y dirigentes de centro Sergio Fajardo y Claudia López también participan de la contienda, aunque aparecen más rezagados en las encuestas previas.

Los especialistas sostienen que el clima político colombiano favoreció la consolidación de posiciones más polarizadas, reduciendo el espacio para propuestas de consenso y moderación.

El próximo presidente deberá negociar con un Congreso fragmentado

Quien resulte elegido presidente enfrentará una tarea compleja en el Congreso. Aunque el Pacto Histórico fue nuevamente la fuerza más votada en las elecciones legislativas de marzo, no consiguió mayoría propia, mientras que el Centro Democrático y otros partidos regionales conservaron una presencia significativa.

Los analistas coinciden en que el próximo mandatario podría enfrentar dificultades similares a las que atravesó Gustavo Petro para impulsar reformas estructurales. Por eso, además de la disputa en las urnas, la capacidad de construir alianzas será uno de los factores decisivos para la gobernabilidad del país en los próximos años.