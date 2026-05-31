SpaceX debuta en Wall Street: el rol de Goldman Sachs, Starlink y cómo será la mega OPI de u$s750.000 millones

La compañía de Elon Musk avanza en los preparativos para iniciar sus operaciones en la mayor plaza financiera de Estados Unidos. Los detalles de una operación que promete romper todos los récords.

La empresa de Elon Musk acelera los preparativos para desembarcar en Wall Street con una valuación cercana a los u$s750.000 millones, en lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia.

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Tras años de especulaciones y resistencia por parte de Musk a abrir el capital de la empresa, los movimientos recientes de la compañía y de los principales bancos de inversión alimentan la idea de que el debut bursátil podría concretarse en los próximos años, marcando un antes y un después para la industria espacial y para los mercados globales.

SpaceX se consolidó como una de las compañías privadas más valiosas del mundo gracias a un modelo de negocios que combina lanzamientos espaciales, contratos gubernamentales, servicios satelitales y proyectos de exploración.

Si bien en las últimas rondas privadas la firma ajustó ligeramente algunas estimaciones de valor para adecuarse a las condiciones de mercado, los analistas coinciden en que mantiene una valuación extraordinaria, impulsada principalmente por el crecimiento de Starlink, su negocio de internet satelital.

Las proyecciones que circulan en Wall Street ubican a la empresa cerca de los u$s750.000 millones, una cifra que la colocaría entre las compañías más valiosas del planeta incluso antes de comenzar a cotizar.

spacex La firma espacial más valiosa del mundo afina los detalles de una colocación histórica que podría transformar el mapa de Wall Street y atraer a millones de inversores.

Goldman Sachs liderará la operación financiera

Uno de los datos que más atención despertó entre los inversores es la participación de Goldman Sachs como principal coordinador de la eventual colocación.

La entidad financiera ya habría comenzado a trabajar en la estructuración de la operación junto con otros bancos globales, en un proceso que demandará meses de preparación regulatoria, auditorías y definición del porcentaje del capital que se ofrecerá al mercado.

La presencia de Goldman Sachs es interpretada como una señal de que el proyecto avanza hacia una etapa más concreta, dado que se trata de uno de los actores con mayor experiencia en colocaciones bursátiles de gran escala.

goldman sachs Con Goldman Sachs al frente de la operación y Starlink como principal activo, SpaceX se perfila para protagonizar el debut bursátil más esperado de la década.

El papel clave de Starlink en la oferta

Aunque SpaceX es reconocida mundialmente por sus cohetes reutilizables y sus misiones espaciales, los inversores observan especialmente el desempeño de Starlink.

La red de internet satelital se transformó en el principal motor de ingresos recurrentes de la compañía y representa la unidad de negocios con mayor potencial de expansión global.

El crecimiento sostenido de clientes en distintos continentes y la mejora de los márgenes operativos fortalecieron la tesis de inversión que podría presentarse durante la OPI.

Para muchos analistas, buena parte de la valuación récord de SpaceX se explica por las perspectivas de Starlink más que por el negocio tradicional de lanzamientos espaciales.

starlink La eventual OPI de SpaceX despierta expectativa global por su tamaño, el protagonismo de Elon Musk y el potencial de crecimiento de Starlink.

Cómo sería la mayor OPI de la historia

De concretarse bajo los parámetros que actualmente maneja el mercado, la colocación podría superar ampliamente las mayores ofertas públicas registradas hasta el momento.

La operación tendría una magnitud superior a los estrenos bursátiles de gigantes tecnológicos y energéticos que marcaron récords durante las últimas décadas, convirtiéndose en un evento sin precedentes para Wall Street.

La expectativa también responde al fenómeno Elon Musk. El empresario ya protagonizó algunas de las historias bursátiles más relevantes de los últimos años con Tesla, mientras que SpaceX representa para muchos inversores una oportunidad de participar en una compañía que hasta ahora permaneció reservada para fondos privados y grandes inversores institucionales.