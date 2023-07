Ante la falta de créditos hipotecarios, ¿en qué puedo invertir para tener la casa propia?

Según el último informe que elaboró la Dirección de Estadísticas y Censos porteña , se registraron un poco más de 12 mil escrituras en lo que va del año. De las cuales, solo 515 fueron gracias a una hipoteca . En términos porcentuales, no representa más del 4%, mientras que en 2018 -dos años después del lanzamiento de las UVA- la marca histórica rondó cerca del 40%.

Créditos hipotecarios.jpg La Fundación Libertad y Progreso asegura que los créditos hipotecarios cayeron 65,8% durante la gestión de Alberto Fernández

"Las expectativas de tener un hogar se ven insatisfechas. No solo porque prácticamente no hay créditos hipotecarios en las entidades bancarias, sino también porque está en vigencia una Ley de Alquileres que no es apropiada para el contexto actual", asegura Miguel Ángel Di Lorenzo, asesor de bienes raíces en REMAX.